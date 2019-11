Conheça a treinadora de madrastas

Quando Allison Task se tornou madrasta de uma menina de 7 anos rapidamente percebeu que, tal como acontece nos filmes da Disney , este não ia ser um conto de fadas. "Há preconceitos culturais e sociais muito significativos contra as madrastas. São reconhecidas como as vilãs quando elas próprias não têm qualquer sentimento negativo em relação à situação", explica Allison à SÁBADO. Mas naquela dificuldade surgiu uma oportunidade: ser treinadora de madrastas. Já explicamos melhor.É que com tantos exemplos de madrastas malvadas a encherem o nosso imaginário - da Branca de Neve à Cinderela -, nem sempre é fácil que o cérebro se sobreponha ao coração, principalmente do resto da família que vê entrar uma nova figura. "O mais difícil foi interagir com a mãe da minha enteada, ela não tinha interesse nenhum em ter uma relação positiva apesar de eu querer, então tive de perceber que nunca iria ser possível", diz Allison.Foi assim que, ao juntar a sua experiência como madrasta e a sua formação de coach, decidiu dar apoio a mulheres em situação semelhante. "Sei o quão valioso o coaching pode ser para pessoas em transição e sei o quão limitados são os recursos de apoio para madrastas", aponta Allison, frisando que é muito difícil para alguém entrar numa família num momento pós- -traumático, ou seja, após uma separação. Aos 47 anos, já acompanhou mais de 15 mulheres neste processo de se tornarem madrastas, algumas delas até celebridades. Ultimamente foi apontada como coach da atriz Dakota Johnson na sua nova relação com o cantor Chris Martin, dos Coldplay, mas Allison desmentiu esta notícia à SÁBADO. "Posso confirmar que não estou a trabalhar com a Dakota, mas se ela estiver interessada nos meus serviços, fico contente em falar com ela", afirmou a coach.Se a entrada de uma madrasta numa família é vista com maus olhos pela maioria dos seus membros, Allison afirma que há muitas coisas que estas mulheres fazem mal. "As madrastas querem fazer muito e acabam por acreditar nessa mentira de que elas são vilãs", considera a coach. "As mulheres que tomam esta decisão são corajosas e ousadas e não más pessoas. Estão a tomar conta de várias relações ao mesmo tempo e raramente sabem a natureza complexa da situação até entrarem nela."É por isto que Allison defende que ser madrasta é completamente diferente de ser mãe e que uma posição nunca pode substituir a outra: "Quando nos tornamos mães há festas, celebrações, ritos de passagem. Nada disso acontece quando se fala de madrastas ou padrastos, contudo a responsabilidade de educar as crianças continua lá. Muita responsabilidade e muito pouco apoio."O seu método para ajudar madrastas é muito parecido com aquele que cumpre com a maioria dos seus pacientes. No entanto, foca-se mais em aspetos como a incorporação de novas situações nas rotinas, a gestão de sentimentos desconfortáveis e o reconhecimento de uma nova identidade enquanto madrasta. "A minha ajuda chega sem juízos, para criar uma visão partilhada de um futuro melhor", diz Allison.Na base de qualquer sessão de Allison está o pressuposto de que cada família é diferente e por isso cada caso merece diferentes abordagens. "Cada relação é díspar, cada casamento é diferente, cada relação pai-filho também. É por isso que ajudo cada madrasta a determinar qual é a relação que quer e o que vai resultar melhor na sua dinâmica familiar."A coach afirma que com base na sua pesquisa e nos casos que lhe surgem, há coisas que nunca mudam: as filhas lidam pior com a entrada de uma madrasta em casa e não os filhos. E é nessas situações que o pai biológico tem de assumir a liderança na educação, deixando do lado da madrasta o papel de colaboradora."Habitualmente trabalho com mulheres muito proativas e o assunto que habitualmente surge é que a madrasta está a fazer demais - a organizar festas de aniversário, atividades para depois das aulas, etc. Há uma tentação de se apressar para preencher uma lacuna, se essa existir, e fazer algo de positivo. Mas este é um tiro que tipicamente sai pela culatra, com as crianças a precisarem sempre de uma ligação com os seus pais. E essa relação primária é crucial e precisa de ser cultivada para que as relações sejam saudáveis." No final de contas, "cada mulher, o seu parceiro e as crianças podem reescrever as regras e como estas relações se de-senvolvem na sua própria família. Ninguém mais decide isso, só eles", conclui a coach.Ainda que Allison faça a maioria das suas consultas no consultório em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, não é obrigatório que as suas clientes sejam americanas ou residam no país, visto que a coach também atende por telefone, Skype, Facetime ou Zoom. O único motivo pelo qual pode achar que uma sessão com esta guru das relações é muito difícil será mesmo o preço: a sessão introdutória custa 260 euros, seguindo-se vários tipos de pacotes mensais que começam nos 572 euros. Há ainda sessões avulso e cada uma custa 420 dólares.Para quem não tem disponibilidade monetária para estas sessões, Allison recomenda que se façam acompanhar por pessoas que estejam na mesma situação, ou seja, mais madrastas. "As madrastas precisam de saber que não estão sozinhas. Fazem parte de uma irmandade que já existe há tanto tempo quanto o casamento", conclui a coach.