O que pode fazer se a guerra chegar cá? Uma espécie de guia de sobrevivência

Aviso: se decidir ler este artigo até ao fim, não entre em pânico. É verdade que não há muito a fazer caso a guerra se alastre por toda a Europa e chegue a Portugal. Mas, calma: "É um cenário que provavelmente não se colocará", diz à SÁBADO Costa Velho, secretário-geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil.



Feito o disclaimer, o que fazer para sobreviver a uma situação deste género? Existe em Portugal um instrumento chamado Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência que foi concebido justamente para situações de crise ou de guerra. "O objetivo é garantir que Portugal consiga ser autónomo durante três meses numa série de parâmetros prioritários, como os combustíveis, a energia, os medicamentos, sangue, etc.", explica Paulo Gil Martins, professor de Engenharia da Proteção Civil do Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa (ISEC).



Este planeamento civil de emergência tem articulação direta com a NATO. "Isto tem a ver com a resiliência dos países em caso de guerra e há um comité próprio com quem as organizações nacionais se articulam", explica o docente, que é também especialista em Proteção Civil. Contudo, embora o Decreto-lei que o regulamenta tenha sido promulgado a 21 de julho de 2020, neste momento, não está a funcionar. "Há um desentendimento entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Defesa em relação à nomeação do vice-presidente deste organismo", alerta Paulo Gil Martins.