Grupo de consultores imobiliários consegue 1.500 camas para refugiados ucranianos

A cerca de 200 quilómetros de Lyon, na França, Pedro Rebelo não consegue disfarçar o nervosismo e a apreensão. Praticamente a meio caminho do objetivo, a sua missão foi posta em causa. "Ao que parece, há a eminência de uma Terceira Guerra Mundial. Temos alguém da comitiva em contacto com o gabinete do primeiro-ministro português a confirmar a veracidade da informação. Estamos um bocadinho em pânico", diz à SÁBADO, ao telefone, o consultor imobiliário.



A comitiva arrancou na quarta-feira, 2 de março, às 10h da manhã. Partiu da Avenida Casal Ribeiro, no Saldanha, e até então não tinha parado – senão para abastecer combustível ou necessidades pessoais. São ao todo 24 carros, cada um com duas pessoas, para que se possam revezar na condução. Quando Pedro Rebelo falou com a SÁBADO – esta quinta-feira, pelas 10h22 da manhã (hora de Lisboa) –, estava já há 36 horas sem dormir. Os carros têm dois destinos: Bucareste, na Roménia, e Lublin, na Polónia. Não se destina apenas a levar mantimentos, mas também a ir buscar refugiados. "É uma missão dividida em dois", explica.



A chamada Caravana Humanitária surgiu, na verdade, na sequência de um movimento maior. Um grupo de empreendedores da área do imobiliário, envolvidos num projeto de desenvolvimento humano e de consciência, receberam um pedido de ajuda vindo da Ucrânia, no sentido de se encontrar alojamento para os refugiados que estavam a chegar para Portugal. O apelo foi recebido à meia-noite da passada sexta-feira, 25 de fevereiro, e em seis dias toda esta operação foi montada. "Criámos um movimento de consultores imobiliários pela Ucrânia que, em seis dias, conseguiu angariar 1.500 camas", diz a broker Ana Gomes, uma das mentoras do projeto.