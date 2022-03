Faz hoje dois anos que foi confirmado o primeiro caso em Portugal. A Covid já desapareceu?

Quando, a 2 de março de 2020, Marta Temido anunciou o primeiro caso de Covid em Portugal – numa conferência de imprensa, a primeira de muitas, ao lado de Graça Freitas –, a notícia já era há muito esperada. Não só pela sociedade em geral, como pelos próprios profissionais de saúde. No Centro Hospitalar de São João, no Porto, desde janeiro que se preparava um plano de contingência. "Assim que houve notícia do primeiro surto na China tivemos a noção de que iria ser um problema e que chegaria cá rapidamente", diz à SÁBADO o diretor do serviço de infeciologia, António Sarmento.



E acabaria por ser mesmo no Porto que surgiu o chamado paciente zero português. Quem era? Precisamente um médico, cardiologista, que trabalhava no Hospital Padre Américo, em Penafiel. João Gonçalves Azevedo tinha à data 60 anos e ter-se-á infetado numa viagem a Milão, no norte de Itália. Começou a ter sintomas assim que regressou a Portugal, a 29 de fevereiro de 2020, mas só no dia seguinte, quando o seu estado se agravou, contactou a linha SNS24.



O teste para despistar a infeção por coronavírus deu logo positivo e a contra-análise realizada no Instituto Ricardo Jorge (que na altura ainda era requisito) confirmou o diagnóstico. Ficou internado no Hospital de Santo António, no Porto. O caso só seria conhecido no dia seguinte, o tal 2 de março, quando já havia suspeita de um segundo caso (que aguardava o resultado da contra-análise e que daria também positivo).