O júri acabou por dar quatro aprovações à dupla. A próxima etapa, para a qual foram aprovados, deverá ser exibida nas próximas semanas.

Leon Schlosser tem 84 anos, veio do Rio de Janeiro, no Brasil, e foi o centro das atenções no programa America's Got Talent. Em parelha com o acrobata brasileiro Edson Silva, de 54 anos,Durante a entrada em palco do programa da NBC, acompanhados de uma tradutora, os dois homens apareceram com fato e gravata e entrando com passos lentos. Tanto o júri como o público pareceram céticos em relação ao que viria aí - "Parece o velhinho do filme Up! - Altamente", comentou Julianne Hough. Mas depois soaram os primeiros acordes de "Uptown Funk" de Mark Ronson e Bruno Mars e aquilo que antes era apreensão passou a surpresa e admiração.