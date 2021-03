'O PCP pensou em matar Mário Soares'

O maior drama na vida de Vasco Pulido Valente acontece na noite de 4 de dezembro de 1980, quando a avioneta em que Francisco Sá Carneiro viajava para o Porto se despenha sobre as casas do bairro de Camarate poucos segundos após ter levantado voo do aeroporto de Lisboa. "A minha vida foi cortada ao meio com esse acidente", confessa amargurado quase quatro décadas depois, em Uma longa viagem com Vasco Pulido Valente, editado pela Contraponto, e que estará nas livrarias na próxima quinta-feira, dia 25.



O livro resulta de 42 entrevistas do autor, o jornalista João Céu e Silva, com o escritor e comentador político. De novembro de 2018 até janeiro de 2020, um mês antes da morte de Vasco Pulido Valente, todas as segundas-feiras, entre as 17h30 e as 19h30 sentaram-se à conversa em casa dele. "Fui um interlocutor para ele falar de coisas de que gostava, como as invasões francesas e outros temas. Uma tentativa de compreender Portugal à luz do seu passado mais recente de dois séculos. A primeira sessão iniciou -se com a partida da corte portuguesa para o Brasil em 1807, para fugir às Invasões Francesas, e percorreu a nossa História até quase aos últimos dias da sua vida", diz o autor à SÁBADO.



Depois de uma longa viagem é uma série que João Céu e Silva começou com Álvaro Cunhal, em 2005, depois com Miguel Torga, José Saramago, António Lobo Antunes, Manuel Alegre e por último Vasco Pulido Valente. "A nível de escritores, para o Vasco só existia o Eça de Queiroz. Dava algum crédito a Camilo Castelo Branco e um "dedo mindinho" a Agustina Bessa Luís. De Saramago dizia que era uma espécie de Tomás Taveira da literatura e que Lobo Antunes não prestava", revela.