O lince é um caso de sucesso

O menor contacto possível com humanos parece ser uma das chaves de sucesso para a integração dos linces na vida selvagem. É nos Centros de Reprodução que as crias aprendem a não se aproximarem de pessoas. “O que se pretende evitar a todo o custo é que o lince associe alimento a pessoas, de modo a quando for libertado e tentar procurar alimento, não se dirija a locais onde existem pessoas e, logo, alimento”, explica fonte oficial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Os cuidados têm surtido efeito. Com uma taxa de sobrevivência de 74%, no Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico, em Silves, já nasceram 154 animais e foram reintroduzidos em meio natural 94.