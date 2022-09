Chitas regressam à Índia 70 anos depois

Em dia de aniversário, primeiro-ministro recebeu as chitas e libertou uma delas nos cerca de 6 km quadrados onde vão ficar de quarentena, antes de poderem correr por todo o Parque Nacional Kuno. As oito chitas vieram da Namíbia.

Um grupo de oito chitas chegou este sábado à Índia, no dia de aniversário do primeiro-ministro Narendra Modi, 70 anos depois da espécie ter sido declarada extinta no país. Os oito exemplares vão agora ficar em quarentena antes de poderem correr livremente pelo Parque Nacional Kuno, no centro da Índia. No entanto, a viagem de 8.000 km, diretamente da Namíbia, foi criticada por alguns ambientalistas.