Atropelamentos podem ser a causa da extinção de mais de 120 espécies

Se os números relacionados com atropelamentos a animais não reduzirem, mais de 120 espécies de mamíferos terrestres podem desaparecer nos próximos 50 anos. Estes são dados mundiais e foram recolhidos por uma equipa de investigadores de vários pontos do planeta, coordenada pela portuguesa Clara Grilo, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (Cesam), da Universidade de Lisboa.

Há várias espécies ameaçadas, mas os investigadores do estudo publicado na revista científica Global Ecology and Biogeography destacam o lince-ibérico, o urso pardo, o urso negro, o tigre, o jaguar e o macaco de cauda leão. Estas seis espécies, explica a investigadora em comunicado, apresentam "registos regulares de atropelamentos".

A título de exemplo, em relação ao lince-ibérico, cuja população, curiosamente, está a aumentar - alcançou 1.111 exemplares na Península Ibérica, no ano passado - são várias as notícias que dão conta de atropelamentos. No final de junho, uma cria de lince ibérico foi atropelada em Huelva. Nasceu este ano e tinha sido libertada há pouco tempo. Em 2016, um lince ibérico foi atropelado na Maia e, dois anos mais tarde, um veículo matou outro animal no Alentejo.