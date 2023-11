Zoo celebra nascimento de rinoceronte negro oriental à beira da extinção

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Jardim Zoológico de Chester, no Reino Unido, anunciou esta semana o nascimento da cria de Zuri, um rinoceronte negro oriental. A espécie está à beira da extinção, mas esta cria, uma fêmea, nasceu no passado dia 12 de novembro. Ao que parece os tratadores ficaram tão encantados com o momento que permitiram que fosse registado pelas câmaras.







"Ser capaz de testemunhar o rinoceronte a entrar com segurança no mundo, diante dos nossos olhos, foi simplesmente o privilégio mais incrível", disse a gerente da equipa de rinocerontes, Emma Evison, à BBC. "É bastante incomum um rinoceronte dar à luz durante o dia, nós realmente não esperávamos que isso acontecesse à nossa frente."Por enquanto, é importante que Zuri e a sua filhota passem algum tempo juntos. "Até agora a dupla tem sido inseparável e a pequena está a alimentar-se regularmente e a ganhar tamanho e peso", garantiu Emma Evison, acrescentando que a recém-nascida é "muito curiosa e cheia de energia".O Jardim Zoológico de Chester é conhecido por contribuir para a reprodução de espécies ameaçadas. O nascimento deste rinoceronte é assim mais "um passo positivo na salvaguarda da espécie"."Zuri e a sua recém-nascida são uma prova da dedicação inabalável dos conservacionistas aqui em Chester, e em todo o mundo, que estão a trabalhar para proteger estes animais incríveis e garantir que eles prosperem por muito tempo no futuro", disse Mike Jordan, diretor de animais e plantas do jardim zoológico.Atualmente existem menos de 600 rinocerontes negros orientais no Quénia, Tanzânia e Ruanda, o que faz com que sejam "um dos mamíferos mais raros do mundo", segundo os especialistas. Em África, apesar de o número de rinocerontes ter aumentado ligeiramente, sabe-se que já 95% desta espécie foi exterminada graças às caças ilegais. Foi "uma espécie que durante mais de um século foi caçada e caçada ilegalmente pelo seu chifre", disse Emma Evison.