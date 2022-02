Um casal de linces-ibéricos foi reintroduzido hoje na natureza, no Algarve, pela primeira vez. Existem agora cerca de 200 exemplares distribuídos pela região.

Sismo e Senegal, primeiros linces-ibéricos soltos no Algarve

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) anunciou que esta quinta-feira, durante tarde, foram soltos dois linces-ibéricos, Sismo e Senegal, (macho e fêmea). A reintrodução na natureza teve lugar em Alcoutim, no Algarve, pela primeira vez, esclareceu o Instituto em comunicado. O casal de linces nasceu no Centro de Reprodução em Cativeiro do El Acebuche, na Andaluzia.