Desaparecida desde 2019, Maguilla foi encontrada em Castelo Branco

A última vez que a fêmea de lince-ibérico tinha sido fotografada foi em 2019. Desde 2017 que Maguilla perdeu o seu colar com radiotransmissor, o que faz com que não se saiba a sua localização exata.

Uma fêmea de lince-ibérico instalou-se nem Alcains, no concelho de Castelo Branco. A informação é avançada pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF) que captou imagens de Maguilla, a lince.





Maguilla nasceu em 2015 no Centro Nacional de Reprodução do Lince-ibérico e foi libertada em 2016 na Estremadura, em Espanha. Não se sabia do seu paradeiro desde 2017, quando perdeu o seu colar com radiotransmissor e a última vez que tinha sido fotografada por uma câmara de armadilhagem foi em 2019.Agora, tal como em 2019, foi fotografada durante a noite na zona de Alcains pelo que o ICNF acredita que a fêmea se tenha estabelecido na zona, onde existe alimento suficiente e um habitat adequado às suas necessidades.Alcains carateriza-se pela densidade elevada de coelhos-bravos, as presas favoritas dos linces-ibéricos.Os especialistas não têm "muitas esperanças que este território em concreto venha, no curto prazo, a ter condições de acolher uma subpopulação viável". Ainda assim referem em comunicado: "A natureza nunca para de nos surpreender e, por vezes, o que parece impossível, acontece!"