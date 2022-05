O gato-leopardo está na moda

A moradia de Rui Fernandes, em Sesimbra, parece um gatil de luxo, onde vivem oito gatos-leopardos, esguios, sem largarem pelo, imunes às alergias e que descendem de vários cruzamentos de selvagens com domésticos. São quatro fêmeas e igual número de crias com 16 semanas, duas destas serão vendidas nos próximos dias a €1.500 cada, preço-base. Há ainda cinco machos e quatro fêmeas num gatil propriamente dito, a dois quilómetros de casa, também do criador.