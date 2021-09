Uma chita e um Lamborghini?

Quando a socialite Veva de Lima passeava pelas suas casas de Lisboa e do Estoril com uma chita pela trela, algures nos anos 30, o hábito era visto como mais uma das suas (e eram muitas) excentricidades. Nem mais nem menos excêntrico do que alimentar o animal à boca, como também fazia a mulher do banqueiro Rui Ulrich.



Mas em 1975, quando Veva e a sua chita tinham já morrido, o comércio internacional de um animal que sempre foi considerado símbolo de influência, glamour e poder, passou a ser ilegal. Uma ilegalidade que, na verdade, continua a ser praticada. Só nos primeiros seis meses deste ano, pelo menos 150 chitas foram colocadas à venda e há 60 crias em tratamento nos abrigos do Cheetah Conservation Fund (CCF), uma organização com sede na Namíbia, que tem três casas seguras na Somalilândia.



Porque é precisamente na Somalilândia, um estado não reconhecido (pertence, oficialmente, à Somália) que fica o centro mundial do tráfico de chitas. Um tráfico que alimenta redes sociais como o Instagram, onde milionários árabes ostentam chitas ao lado de Lamborghini, Rolls Royce e luxuosas mansões e piscinas, algumas a comerem gelados.