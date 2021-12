Estas raças de cães já desapareceram

Baixo, comprido e com patas curtas, como um Dachshund, o cão de pelo avermelhado e desalinhado foi criado para servir nas cozinhas senhoriais dos castelos do País de Gales no século XVII. Não afugentava gatos, muito menos caçava ratos. A sua função era correr dentro de uma roda que, ligada ao espeto de assar situado na lareira, fazia girar os javalis sobre o lume. Era por isso chamado Turnspit, ou gira espeto, em português.



Quando foram inventados os espetos giratórios mecânicos, durante a revolução industrial, no século XIX, os cães do espeto deixaram de ter uma função e, como não eram queridos como animais de companhia, deixaram de ser criados e desapareceram por volta de 1807. Resta apenas um exemplar, Whisky, que foi empalhado e está em exposição no Castelo de Abergavenny, no País de Gales.



Foi assim que desapareceram outras raças, ninguém sabe quantas. Quando os animais deixam de servir o propósito para o qual foram criados pelos donos ou passam de moda entram em risco de extinção.