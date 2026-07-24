O fenómeno Jimothy: como um guaxinim de Seattle se tornou uma estrela da internet

É a mais recente sensação animal das redes sociais. Com uma rara condição genética, Jimothy tornou-se um fenómeno viral e já conquistou milhares de fãs, incluindo o ator Mark Hamill.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

É uma das figuras mais populares de Seattle e parece carregar naturalmente uma certa aura grunge. Ficou conhecido na cidade por surgir regularmente em vídeos partilhados por moradores locais, que acabaram por lhe dar um nome: Jimothy.



Fãs exibem cartazes dedicados a "Jimothy" num jogo de basebol Lindsey Wasson/AP

Os avistamentos de guaxinins são comuns nos Estados Unidos e há quem os adote como animais de estimação. Não é o caso de Jimothy, que ruma livremente por Seattle com a sua família de guaxinins. Um dos primeiros vídeos a tornar-se viral foi o de Kiana Hall que ficou muito confusa com o que estava a filmar. Ao Seattle Times recorda: “Nunca tinha visto nenhum animal parecido com ele". E também não desconfiou que o seu pequeno vídeo tornaria o animal numa celebridade.

Jimothy terá cerca de um ano e o formato invulgar do seu corpo será provavelmente consequência de uma deformidade congénita da coluna vertebral. Apesar disso, os vídeos partilhados mostram um animal ativo, resiliente e aparentemente bem adaptado ao ambiente que o rodeia.

A partilha de Kiana levou a que outros "seattleites" começassem a recuperar vídeos e fotografias guardados nos telemóveis. Muitos descobriram que já se tinham cruzado com o guaxinim muito antes de ele se tornar famoso. Antes de Jimothy ser Jimothy. Foi o caso de Ben Trammell que tinha filmado o animal quando era ainda bebé, em junho de 2025. "A mais recente celebridade de Seattle nasceu nos cedros do nosso vizinho, numa família de guaxinins que vivia lá há anos. Durante meses, víamos o Jimothy (um nome muito melhor do que aquele que nós lhe tínhamos dado) quase todos os dias", explica numa publicação.

A popularidade do pequeno guaxinim continua a crescer. Além de inspirar inúmeros memes, Jimothy já apareceu em ilustrações, merchandising e até tatuagens feitas por admiradores. E tem fãs famosos. Como o ator Mark Hamill, que lhe dedicou uma publicação no Instagram, escrevendo: "Dizem que admitir que estás obcecado pelo Jimothy, o guaxinim com Síndrome da Coluna Encurtada, é o primeiro passo para a recuperação... O meu problema é que gosto imenso dele e não tenho o mínimo interesse em recuperar".