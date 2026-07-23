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23 de julho de 2026 às 19:30

Avistado tubarão perto de embarcação ao largo da Nazaré

A Capitania do Porto da Nazaré confirmou a notificação, esta quinta-feira, ao Correio da Manhã, mas não conseguiu apurar a espécie do tubarão. A autoridade marítima reforçou o alerta para evitar qualquer interação em caso de cruzamento com o animal.

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