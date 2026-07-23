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Casos de exploração sádica de crianças online aumentam: "Acontece em todas as classes sociais"

Sofia Parissi
Sofia Parissi 07:00
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As denúnicas cresceram em todo o mundo em 2025, de acordo com o National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). O Instituto de Apoio à Criança (IAC) tem recebido mais pedidos de ajuda relacionados com partilha de conteúdos entre menores.

O National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) recebeu mais de de exploração sádica online em todo o mundo em 2025, um aumento de 125% em relação ao ano anterior. Estes casos "têm como alvo crianças vulneráveis que são encorajadas a causar danos a si próprias e a outros, através da criação de material de abuso sexual infantil (CSAM) e da exploração sexual de outras crianças."

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