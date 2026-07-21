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21 de julho de 2026 às 18:30

Gato usado para transportar droga apanhado junto a prisão na Rússia

Um gato foi intercetado por guardas prisionais, esta terça-feira, quando estaria a tentar introduzir droga numa prisão em Nizhny Novgorod, na Rússia. O animal transportava duas coleiras improvisadas com substâncias proibidas que, segundo as autoridades, se destinariam aos reclusos. O animal foi libertado após a droga ser apreendida.

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