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21 de julho de 2026 às 19:30

Cão desaparecido há semanas é encontrado a nadar na baía de São Francisco

Um pequeno cão dado como desaparecido a 4 de julho foi resgatado na semana passada, enquanto nadava na baía de São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia. O animal foi encontrado por bombeiros junto ao parque Cooley Landing e acabou por ser devolvido aos donos.

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