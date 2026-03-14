O ex-modelo e concorrente do Fator X que quer ser autarca na cidade francesa de Lens

Bruno Clavet tem 36 anos, já foi modelo e chegou a participar no Fator X. Agora, vai disputar a Câmara Muncipal de Lens nas eleições francesas que se realizam este domingo.

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Lens nem sempre foi só conhecida pelo seu clube de futebol, mas também pelas minas, que são a principal fonte de emprego desta cidade francesa. A última fechou em 1986. Há mais de um século que os partidos de esquerda dominam o governo daquelas comunidades mineiras. Porém, no domingo, 15 de março, tudo poderá mudar.



Bruno Clavet é candidato à Câmara Municipal de Lens Instagram/Bruno Clavet

França vai a eleições municipais e há quem acredite que o Rassemblement Nacional pode fazer história. O partido de extrema-direita está confiante de que Bruno Clavet pode ser eleito presidente da Câmara de Lens. Se tal acontecer, será a primeira vez desde 1900 que nem um comunista nem um socialista assumem o comando da cidade.

Bruno Clavet e a estreia no Fator X

Antes de entrar para a política Bruno Clavet, de 36 anos, tentou a sua sorte da música pop. Juntou-se à banda "Parole d'un soir" e com ela participou, em 2009, no Fator X - um programa de talentos.

Agora, já na vida política, o candidato considera que a experiência foi "insignificante". "Era um jovem. A equipa de produção estava com dificuldades em encontrar candidatos e um amigo meu que trabalhava no programa pediu-me para participar", começou por explicar a um jornalista do Le Parisien. "A música interessa-me: canto e toco piano desde os nove anos. Mas a minha participação naquele programa foi insignificante."

Carreira como modelo

Bruno Clavet chegou também a ser modelo e aproveitou essa carreira, que incluía tirar fotos em roupa íntima, para arrecadar algum dinheiro para seguir os estudos em Nova Iorque. No entanto, algumas das fotos tiradas em 2012 para marcas de roupa íntima e joias começaram a circular pelas redes sociais. "Eu não estava envolvido na política na altura", chegou a justificar.

Tudo mudou durante as eleições presidenciais de 2012 quando o modelo, "dececionado com as políticas de Sarkozy", aproveitou "a personalidade de Marine Le Pen e a ideologia da Frente Nacional [agora Rassemblement Nacional]" para ingressar na área da política, reconhecendo que na altura as suas fotografias poderiam chocar alguns eleitores.

Na política

Já na vida política, Bruno Clavet chegou a acusar a esquerda radical de praticar a violência e de se recusar a tolerar a liberdade de expressão. Afirmou que o seu partido seria um baluarte para os judeus ameaçados pelo antissemitismo da esquerda e, sobre o partido França Insubmissa, disse: “Para eles, até Macron é nazi e fascista. Para mim, o perigo atual para a nossa república e para a nossa democracia é a extrema-esquerda.”

Agora, nas eleições municipais de domingo, o político terá de enfrentar o socialista Sylvain Robert, que lidera uma coligação de esquerda e que também tenta a sua sorte junto dos eleitores de Lens.

É a segunda vez que concorre como principal candidato pelo Rassemblement Nacional à Câmara de Lens e Clavet justifica a sua presença na corrida eleitoral com a ideia de que os socialistas viraram as costas à classe trabalhadora. “Localmente, estamos numa área com muita pobreza, com uma taxa de desemprego superior a 20% e muitos problemas, principalmente na área da saúde pública e da habitação. E o mínimo que se pode dizer é que a esquerda não conseguiu apresentar soluções”, frisou. “Os franceses e o povo de Lens em particular já não confiam nesses antigos partidos políticos, que governaram e geriram as Câmaras Municipais e que falharam, sendo responsáveis pela situação catastrófica em que nos encontramos.”

Apesar de Clavet adivinhar um resultado positivo para o Rassemblement Nacional, a verdade é que, segundo a imprensa francesa, os moradores ainda estão divididos.

As promessas de Clavet

Durante a campanha, Bruno Clavet deixou várias promessas aos habitantes de Lens: nomeadamente, um investimento de 4 milhões em videovigilância, mais armas para a polícia municipal e mais 17 agentes (atualmente só existem 20 na cidade que conta com cerca de 20 mil habitantes), além da criação de uma unidade canina.

Clavet prometeu, além disso, tornar o estacionamento gratuito a partir de 2027, reprimir o aumento exponencial do número de estabelecimentos de fast food, que segundo ele vendem "comida [de] má [qualidade]", criar um conselho municipal infantil e um museu mineiro.

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