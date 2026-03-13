O macabro rancho de Epstein no Novo México que a polícia está a vasculhar

Emails revelam que vítimas do pedófilo terão sido estranguladas e enterradas neste rancho. O criminoso sexual teria também outro tipo de planos para este local, nomeadamente semear o seu ADN por meio de engenharia genética.

Tudo começou em 1993, quando o criminoso sexual Jeffrey Epstein decidiu comprar o rancho Zorro, com quatro mil hectares de terra, a Bruce King, então governador democrata do Novo México. Com um quartel de bombeiros, uma casa de hóspedes, piscina e ferrovias o local - que não era a sua resiência principal - acabou por ficar conhecido, mas não pelos melhores motivos. Segundo documentos judiciais e policiais citados pela revista Times, era aí que eram praticados abusos sexuais e tráfico de pessoas tanto por Epstein como pela sua companheira Ghislaine Maxwell, que acabou condenada em 2001. Mas não só...



O rancho de Epstein no Novo México KRQE via AP, Arquivo)

Entre os milhões de ficheiros relacionados com Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA, constavam outro tipo de alegações. Um email anónimo datado de 2019 e endereçado a Eddy Aragaon - então candidato a presidente da Câmara de Albuquerque -, contava que duas "raparigas estrangeiras" haviam sido estranguladas e enterradas nas colinas perto do rancho "por ordem de Jeffrey e da Madame G". O mesmo autor alegava ainda ter obtido sete vídeos da casa de Epstein que mostravam relações sexuais do pedófilo com menores de idade. Segundo esta fonte, Epstein gravava este tipo de conteúdos como "garantia em caso de um futuro processo" contra ele.

Podia esta ter sido a única acusação, mas surgiram outras. Diversas sobreviventes, incluindo Anne Farmer e "Jane Doe", que testemunharam no julgamento de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual, relataram os abusos que sofreram no rancho Zorro.

Aos procuradores, "Jane" recordou como foi levada de avião para o Novo México com Epstein e Maxwell, como foi alegadamente abusada sexualmente pelo criminoso sexual no seu rancho e forçada a participar naquilo a que chamou "orgias". Já Anne Farmer, que testemunhou no mesmo julgamento, garantiu que também ela foi abusada nesse mesmo rancho por Epstein e a sua companheira.

Virginia Giuffre, uma das vítimas mais notórias de Epstein que acabou por cometer o suicídio, afirmou também ter sido levada para o rancho e obrigada a fazer sexo com Epstein e com outros homens que supostamente lá residiam. No seu processo de difamação contra Maxwell acusou a então companheira de Epstein de mentir e sustentou as alegações com diversas fotografias suas no rancho.

"Para ilustrar a minha ligação com esses lugares, incluí quatro fotografias minhas tiradas no Novo México. A primeira é um museu em Santa Fé no Novo México. Eu tinha aproximadamente 17 anos na altura, a julgar pela aparência. No final do dia, voltamos ao rancho Zorro de Epstein. A segunda fotografia sou eu em cima de um dos cavalos de Epstein no rancho no Novo México", lê-se no documento (ver mais acima).

Uma outra alegada vítima, Chauntae Davies, disse também à CBS News, em 2019, que foi "violada no rancho Zorro pelo menos duas vezes". "Foi por volta do terceiro ou quarto encontro que as coisas evoluíram para abuso", contou. "Ele tornou tudo muito confuso. A maneira como eles conseguiram manipular a situação levou-me a acreditar que algo assim não aconteceria novamente, então voltei uma segunda vez."

Epstein queria usar ADN para semear raça humana

O rancho também foi o local onde, segundo o New York Times, Epstein esperava "semear" o seu ADN por meio de engenharia genética. A ideia de Epstein seria engravidar 20 mulheres simultaneamente no rancho. Para isso, usava os seus jantares para convidar mulheres atraentes e inteligentes para selecionar as candidatas.

Esta visão de Epstein acabou por ficar conhecida como transhumanismo. E para concretizar estes seus projetos, Epstein atraiu com o seu dinheiro um grupo de brilhantes cientistas, entre os quais se encontrava, por exemplo, o Prémio Nobel da Física, Murray Gell-Mann, ou o autor de best-sellers, Stephen Hawking.

Arranque da investigação ao rancho

Os legisladores do Novo México decidiram iniciar na segunda-feira uma nova investigação no rancho de Epstein, por alegações de tráfico de pessoas e abuso sexual.

Embora as autoridades tenham investigado várias outras propriedades de Epstein, incluindo a sua ilha nas Caraíbas, bem como os apartamentos em Manhattan e em Palm Beach, a mansão no Novo México recebeu muito menos atenção. Até agora...

