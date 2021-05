Ele ensina a correr mais e melhor

Licínio Pimentel, atleta do Sporting, era cabeleireiro quando começou a treinar com Paulo Colaço, há cerca de 20 anos. "Passava o dia todo de pé a cortar cabelo, tinha o centro de gravidade para a frente e aparecia-me no treino cheio de dores nos gémeos. Por causa disso, não lhe conseguia colocar a carga de treino que ele precisava", conta o especialista à SÁBADO. Até que os cortes e penteados passaram para segundo plano e hoje Licínio é um reconhecido atleta de estrada e corta-mato. E um dos muitos desportistas com quem Paulo Colaço, que começou a colecionar modalidades aos 10 anos – praticou andebol, basquetebol, futebol e atletismo – já trabalhou. Exemplos? Naide Gomes e Vanessa Fernandes.

Ainda era estudante universitário quando implementou o atletismo no núcleo desportivo da aldeia de Constantim, em Vila Real. Um dos seus maiores feitos foi a conquista do 4º lugar num campeonato nacional de clubes de pista coberta, o que colocou os lançadores, saltadores, barreiristas, velocistas e corredores de meio-fundo deste clube de uma aldeia distante entre os melhores de Portugal.

A conquista deu-lhe experiência para o que faz hoje: gerir uma equipa técnica de seis elementos (que inclui a recordista portuguesa de salto à vara, Marisa Vieira) e um clube próprio associado à sua academia de treinos. O [4] Run Club representa quatro atletas de elite: Rui Pinto e Nuno Lopes na maratona, Miguel Borges e Rafael Lopes nos 10.000 metros. "Trabalhamos com um grupo de atletas muito pequenino, mas fortemente comprometidos." Tem, além disso, o centro de treinos Run4Excellence, em Matosinhos.