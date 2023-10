O alerta ambiental de Francisco: 'Não se pode negar a influência humana'

O Papa Francisco apela aos negacionistas das alterações climáticas e aos políticos que estão a adiar as soluções para mudarem a forma de ver o mundo, já que as causas humanas e os factos científicos não podem ser ignorados enquanto o planeta "está próximo do ponto de não retorno".







Expectativa para a COP28

Os apelos do Papa surgem na nova exortação apostólica publicada esta quarta-feira , antecipando a COP28 que vai ter lugar no Dubai, no final do próximo mês. Francisco sublinha que a transição para energias renováveis e limpas e o abandono dos combustíveis fósseis não está a acontecer à velocidade necessária.No novo documento - Laudate Deum (Louvai a Deus) -, que completa e especifica a encíclica de 2015, Laudato Si (Louvado Sejas), o Papa refere que não se deve colocar toda a expetativa na tecnologia capaz de capturar as emissões de gases, já que estas, embora promissoras, não resolvem as causas humanas na raiz do aquecimento global."O mundo no qual vivemos está a colapsar e pode estar próximo do ponto de não retorno", escreve Francisco. "É inegável que o impacto das alterações climáticas vai prejudicar cada vez mais as vidas e as famílias de muitas pessoas."Por isso, o líder da Igreja Católica apela "a todas as pessoas de boa vontade na crise climática" para uma ação. "Ninguém pode ignorar o facto que nos últimos anos temos testemunhado fenómenos meteorológicos extremos, frequentes períodos de calor extremo, secas e outros pedidos de ajuda por parte do planeta que são apenas algumas expressões visíveis da doença silenciosa que afeta a todos.""Apesar de todas as tentativas para negar, esconder, mascarar ou relativizar o problemas, os sinais das alterações climáticas estão aqui e são cada vez mais evidentes."Às empresas e a "certos países", Francisco pediu o abandono de "interesses de curto prazo", afirmando que estava na hora das forças políticas estarem à altura da ocasião. "Num sentido em que mostrem a nobreza da política e não a sua vergonha."Com a Conferência das Nações Unidas Sobre as Alterações Climáticas (COP) a começa no final de novembro, no Dubai, Francisco aponta como expectativa que no encontro sejam encontrados caminhos para "uma decisiva aceleração da transição energética, com metas efetivas sujeitas a monitorização".O Papa defende ainda os grupos de ativistas que têm levado os seus protestos a todo o mundo. Considera que não devem ser rotulados de "radicais" já que estão a "preencher um espaço deixado vazio pela sociedade como um todo".Olhando para fora, Francisco reflete também sobre as divisões de opinião dentro da Igreja católica. "Sinto-me obrigado a fazer esclarecimentos, que podem parecer óbvios, por causa de certas opiniões desdenhosas e pouco razoáveis que encontro, mesmo dentro da Igreja Católica."A exortação apostólica é publicada no primeiro dia do sínodo dos bispos que decorre na cidade do Vaticano. A reunião magna dos bispos não acontecia há quatro anos e vai durar até 29 de outubro. Esta Assembleia Geral vai ter ainda uma segunda parte a decorrer no próximo ano.