Jon Fosse é o Nobel da Literatura 2023

Prémio Nobel da Literatura foi entregue ao norueguês Jon Fosse, "pelas suas peças de teatro e prosa inovadoras que dão voz ao indizível", sublinhou a Academia Real Sueca, no anúncio da distinção, esta quinta-feira.







NTB/Hakon Mosvold Larsenvia REUTERS

Jon Fosse nasceu em 1959, em Haugesund, e tem uma vasta obra em vários estilos literários: peças de teatro, novelas, coleções de poesia, ensaios, livros para crianças e traduções. Sendo, como sublinha a academia sueca, um dos dramaturgos com mais peças levadas à cena."Fosse mistura o enraizamento na língua e na natureza da sua origem norueguesa com as técnicas artísticas do modernismo", afirmou Anders Olsson, da Academia Sueca. Já o escritor reagiu em comunicado dizendo estar "impressionado e algo assustado"."Vejo este como um prémio para a literatura que, antes de mais, pretende ser literatura sem outras considerações", acrescentou.Fosse alcançou o reconhecimento europeu como dramaturgo, em 1999, com a produção francesa de Claude Régy da sua peça de 1996 Vai vir alguém (também já encenada em Portugal). Na prosa a sua obra-prima é a série Septologia organizada em sete partes distribuídas por três livros cujo primeiro foi publicado no final do ano passado em Portugal - O outro nome - e os restantes dois ainda não estão disponíveis por cá (Eg er ein annan (I is Another, 2020), e Eit nytt namn (A New Name, 202).O Nobel da Literatura tem um valor monetário de quase 950 mil euros.