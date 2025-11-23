Nuno Markl assiste ao 'Taskmaster' no hospital: "Estar capaz de o ver é uma maravilha"

Sábado – Pense por si

Apresentador continua a recuperar do AVC.

A recuperar do AVC que sofreu na quinta-feira, Nuno Markl, de forma bem humorada, voltou a recorrer este sábado às redes sociais para dar conta de que não esperava assistir ao Taskmaster, programa da RTP do qual é apresentador, da cama do hospital.

"Assistir ao Taskmaster num quarto de hospital não estava no meu bingo. Mas estar capaz de o ver é uma maravilha", escreveu. 

