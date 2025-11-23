Nuno Markl e Gustavo Santos em troca de palavras acesa nas redes sociais

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Gustavo Santos fez uma declaração polémica nas redes sociais, ao apontar as razões que terão provocado o AVC a Nuno Markl.

Numa publicação intitulada de 'Acorda Nuno Markl', o antigo apresentador do 'Querido, Mudei a Casa' arrasa o radialista. "Nuno Markl, o homem que ainda há pouco tempo andava a pedinchar por 1 milhão de seguidores e a quem a vida num ápice mostrou como tudo não passa de uma ilusão", começou por explicar o criador de conteúdos digitais, acrescentando: "O Nuno foi avisado, o Nuno não está numa cama de hospital porque faz 700 mil coisas ao mesmo tempo. O Nuno está na cama de hospital porque não faz uma: cuidar de si. Pálido, flácido, pré-obeso e pró-vacinas com orgulho... Não dá, ninguém aguenta é ver pessoas destas a cair todos os dias."

Centenas de seguidores, entre eles, diversas figuras públicas criticaram a postura de Gustavo Santos. No entanto, Nuno Markl, também quis responder ao ex-apresentador. "Querido Gustavo, estou muito zen agora, e é muito zen que gostaria de te mandar para o c******. Bom dia!", reagiu o radialista. No entanto, pouco tempo depois o humorista apagou o post.



Nuno Markl reage a críticas de Gustavo Santos após AVC