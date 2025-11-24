David Cameron revela que está a lutar contra um cancro na próstata

Antigo primeiro-ministro inglês, de 59 anos, agradece o facto de a mulher o ter encorajado a realizar os exames.

David Cameron está a lutar contra um cancro na próstata. O antigo primeiro-ministro inglês, de 59 anos, que morou no número 10 de Downing Street entre 2010 e 2016, falou pela primeira vez do assunto numa entrevista ao 'The Times' e agradeceu à mulher, Samantha, que o encorajou a realizar os exames no ano passado.



David Cameron, ex-primeiro-ministro inglês AP

"Habitualmente não gosto de falar da minha vida privada, mas neste caso sinto que devo fazê-lo", referiu Camaron, acrescentando compreender os homens que hesitam em realizar os exames.

O antigo governante quer que o seu caso sirva de exemplo. "Ficamos envergonhados em falar de assuntos como a próstata porque está intrinsecamente ligada à saúde sexual e tudo mais. Mas quero acrescentar o meu nome à longa lista de pessoas que pedem um programa de rastreio direcionado. Sentir-me-ia mal se não viesse a público dizer que passei por isto. Fiz um exame. E ele ajudou-me a descobrir que algo estava errado. Deu-me a hipótese de lidar com este problema."

Cameron recordou o dia em que, juntamente com a mulher, ouviu num programa de rádio Nick Jones - fundador do clube privado Soho House - admitir que tinha sido diagnosticado com cancro na próstata e que o tinha superado, muito por força dos exames que realizara preventivamente. "A minha mulher disse-me 'já que vais fazer um check-up, devias falar nisto'. E foi o que fiz."

Receber o diagnóstico não foi fácil. "Faz-se uma ressonância magnética e aparecem algumas manchas. Aí pensa-se 'Ah, provavelmente está tudo bem.' Mas quando chega o resultado da biópsia e diz que tens cancro da próstata... Teme-se sempre ouvir essas palavras. E depois, literalmente, enquanto elas saem da boca do médico pensa-se: 'Ai, não, ele vai dizer! Ele vai dizer! Meu Deus, disse ele'. A seguir vem a próxima decisão: fazer o tratamento ou observar e esperar?"

"Tive de tomar esta decisão, que muitas pessoas com cancro da próstata enfrentam. Devo observar e esperar? Ou devo analisar as opções de tratamento? Quero correr o risco de não fazer nada ou quero correr os riscos de agir?", prosseguiu.

Cameron acabou por realizar uma terapia menos invasiva, que utiliza agulhas para emitir impulsos elétricos com o objetivo de destruir as células cancerígenas, que estará a ser bem-sucedida.