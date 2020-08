Como Água Para Chocolate – romance com ação no início do século XX onde a cozinha (receitas incluídas) ocupa lugar de destaque) – foi um dos maiores êxitos literários no Portugal da década de 1990, vinha já com um historial de sucesso pelo mundo e estava prestes a ser adaptado ao cinema.





Já são 30! No México, Como Água Para Chocolate saiu em 1989. O que se passou foi que, há uns cinco, seis anos, quando fazia sessões de autógrafos, percebi que nas filas imensas, com o livro na mão para eu assinar, havia sobretudo jovens entre 15 e 25 anos, emocionados com aquela história. Chegaram a aparecer-me com frases do livro tatuadas! Então, comecei a questionar-me o que é que, nesta história que se passa no início do século XX, sobre uma mulher que não pode realizar o seu destino, porque o destino que a mãe traça para ela se sobrepõe, cativa os jovens de hoje? De quem são eles vítimas, agora que já não existe esta mãe repressora?

Agora, a autora, Laura Esquivel, resolveu aprofundar a mesma história, fazendo renascer a sua protagonista – uma jovem, que por ser a mais nova das irmãs, é impedida de viver o amor e casar porque a tradição manda que fique ao lado da mãe (uma matriarca autoritária, no caso), para cuidar dela até ao último suspiro – em O Diário de Tita, recém-publicado no nosso País. Pretexto de entrevista.

Chegou a alguma conclusão?

Sim, há um modelo económico repressor, que determina tudo: quem estuda ou não e quem pode ou não viver uma relação amorosa, coabitar, com independência dos pais. Na minha geração, saíamos da casa dos pais aos 18 ou 19 anos, hoje muitos não conseguem nem aos 35... e não é uma decisão deles, o problema é a conjuntura, que decide por eles. Perceber isto deu-me vontade de analisar e ampliar a história de Como Água Para Chocolate, onde na verdade aquela mãe repressora é uma metáfora, está ali em representação da sociedade patriarcal, que durante décadas nos limitou.

Assim nasceu O Diário de Tita?

Na verdade comecei a escrever um novo romance, que se passa na atualidade – O Meu Negro Passado, que já está publicado em toda a América Latina, mas não em Portugal –, em que a protagonista é neta de Tita e descobre o diário da avó... mas percebi que me faltava uma ligação, uma ponte entre os dois, que por exemplo mostrasse como o país se alterou e porquê. Somos herdeiros de uma tradição culinária que é Património Imaterial da Humanidade, mas ao mesmo tempo temos um dos mais altos níveis de diabetes e obesidade do mundo... O que aconteceu nestes cem anos que potenciou isso? Hoje, com a pandemia no mundo, estamos finalmente a pensar sobre o que nos trouxe até aqui e creio que vamos perceber aquilo que há um século já sabíamos: que o bem estar de uma família, de um indivíduo, começa naquilo que come e na sua relação com o meio ambiente. Em que momento perdemos essa noção, esse conhecimento ancestral, essa ligação ao planeta? Portanto, a minha protagonista do presente, Maria, o fosso geracional é brutal: ela não teve contacto com a avó e descobre aquele diário e começa a ler coisas como "a cebola deve ser finamente picada". É uma revelação.

Converteu-se numa trilogia?

Sim. O Diário de Tita é a tal ligação. Escrito por Tita ao longo de décadas e resgatado do fogo com que termina Como Água Para Chocolate, é um livro-objeto: manuscrito, com recitas e fotografias de época, rabiscos, as margens das páginas queimadas...

De quem são estas fotografias?

Da minha família! Tive uma má experiência com uma edição ilustrada de Como Água Para Chocolate que saiu na Holanda, com imagens recolhidas em arquivos e feiras. Apareceu-me um homem a dizer que as fotos eram dele, foi uma confusão, portanto desta vez resolvi resgatar os retratos que a minha própria avó fez em 1910.

De certa forma, Então está ali um pouco da sua história familiar... Tita é o seu alter ego?

Tenho semelhanças com ela, representa muito a minha própria escuta interna, a minha busca pela alquimia, a descoberta da magia na cozinha e, na verdade, em tudo. Está lá a minha inquietude e o caminho que percorri, por diferentes vias espirituais, naturistas e até científicas, o que é personificado por John Brown (o médico americano que acolhe Tita), que em si mesmo equilibra a ciência e o conhecimento ancestral, das avós.

É esse conhecimento ancestral que norteia a sua vida?

Sim, mas o progresso científico, a física quântica, também me apaixona. Portanto, tento misturar esses dois lados nas minhas personagens, para que os leitores encontrem diferentes pontos de vista, de maneiras de encarar o mundo, nos meus livros.

Mas não é tão romântica como Tita?

Eu acredito profundamente na força do amor, mas não naquel e conceito que está em Como Água Para Chocolate, personificado por um herói romântico como Pedro, que toda a gente vê como um fraco. A minha visão, hoje, é mais de uma energia amorosa que vai vinculando os seres humanos, muito para lá dos corpos.

Isso significa que mudou muito desde que escreveu esse livro?

Muitíssimo, estou com o cabelo todo branco! (risos) Agora a sério, não só fisicamente: aprendi muito, sobretudo que o interessante deste caminho na Terra passa por uma conexão com a natureza que ninguém nos ensina a ver. Hoje, com a pandemia, estamos a ver o culminar do grande erro da humanidade, que foi investirmos tudo, a nossa energia, as mãos, o cérebro, as palavras, na produção, no consumo, no crescimento económico. O conhecimento que interessa, mas não se ensina nas escolas, é algo que está esquecido: o importante não é a produção, mas o ser humano que produz – e como produz, e para quê, para quem, e como se reparte o que que produz. Começa logo no lixo: porque fazemos tanto, poluindo terra e mar? Temos de voltar a esse conhecimento, que algumas avozinhas têm, que passa por valorizar os recursos, aproveitar o que a natureza nos dá. Só temos de abrir o coração para ver isto.

Esse conhecimento é a sabedoria de Tita?

Sem dúvida e isso fica claro neste diário, onde estão 20 anos da vida dela, que permaneciam escondidos, porque na história original desse amor proibido, eu brinquei com o tempo e, no último capítulo, saltei-os. Eles estão aí, com Tita a tomar consciência da importância do que faz na cozinha, a consciência de que comemos luz e que a boa comida é um poder enorme, uma forma de iluminação, de nos conectarmos com o que verdadeiramente somos.

Nos seus livros, a cozinha é um território das mulheres. Porque é que os grandes chefs são homens?

São famosos, são muito bons, mas não conseguem alcançar este estado místico e espiritual que uma mulher consegue quando está a sós na sua cozinha, imprimindo amor em cada tempero. Os chefs não têm tempo para isso, têm de ser rápidos e práticos, com bons resultados. Temos de resgatar esse lugar sagrado da cozinhas, mas não é para ganhar estrelas Michelin, o que importa é o presente, o que cozinho hoje para dar amor à minha família e que vai ficar durante horas dentro de cada um dos seus corpos, ficar nas células, no sangue, mas também na sua memória e coração.

Foi pioneira na chamada literatura culinária, juntando receitas à história. Como lhe ocorreu?

A ideia veio do meu grande amor à gastronomia, da vontade de contar também a história culinária daquela família... e eu gosto de inovar. O meu segundo romance, de 1995, A Lei do Amor, vinha com um CD-rom que tinha música e banda desenhada. Foi o primeiro romance multimedia que existiu e hoje é um livro de culto. O novo, O Meu Negro Passado, também tem música e imagem, vem com um QR-code. Infelizmente, só mesmo os aromas da comida é que ainda não consegui incluir...

É uma melómana?

Adoro música, escrevo sempre ao som de Bach, para não me distrair, mas cozinho a ouvir de tudo, e gosto muito de dançar.

Há uns anos, envolveu-se na política. Como aconteceu?

Depois de uma fraude eleitoral, foi criado um comité de intelectuais para pensar no futuro e fui convidada para o integrar. Foi muito interessante, mas cresceu muito e converteu-se num partido, portanto saí. Não acredito nos partidos políticos, apenas em movimentos populares.

É uma feminista?

Sou antes uma humanista: o termo feminista implica uma separação através do género e creio que devemos abandonar tudo aquilo que nos separa dos outros. Não quer dizer que não defenda uma mulher que seja vítima de violência, mas também defendo os homens: há tantos oprimidos pelo sistema! E nem todos são opressores em potência! Precisamos de equilíbrio entre todos para enfrentar o que nos afeta, de trocar o individualismo reinante pela união e trabalhar por um bem comum.

