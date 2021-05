Caryl Churchill: uma autora, duas peças

Top Girls é "uma peça política, que põe em causa o sistema patriarcal, liberal, em que as mulheres, quando alcançam cargos de poder, reproduzem comportamentos masculinos". A ideia de encená-la do D. Maria II, onde estreia esta quinta, 20 de maio, surgiu em 2019, num encontro sobre questões de género nas artes performativas. "Comentei que tinha feito parte do elenco dela em 1993, constatando que, ao contrário do habitual, só tem personagens femininas", conta Cristina Carvalhal, que a dirige neste mesmo teatro, respondendo ao repto da direção para voltar a ela, quase 30 anos depois.