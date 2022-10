Charmaine Wilkerson: "A ficção ajuda-nos a questionar, mas com empatia"

Bestseller do The New York Times e recomendado por Obama, "Bolo Negro" fez da autora uma estrela literária ao primeiro romance. Pretexto de entrevista.

Charmaine Wilkerson já vendeu os direitos de adaptação do seu livro a série. Será da responsabilidade da showrunner de "The Handmaid’s Tale", Marissa Jo Cerar, e Oprah Winfrey produz. A autora está “muito entusiasmada” e “ansiosa” por ver o resultado

De família multicultural, a autora de 52 anos cresceu em Nova Iorque, morou na Jamaica e passa longas temporadas em Itália, a escrever. Já foi jornalista, mas virou-se para a ficção: depois de vários contos premiados, estreou-se no romance com Bolo Negro, bestseller do The New York Times e recomendado por Obama na sua lista de verão.