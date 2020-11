Novo livro de Isabel Allende sai hoje em Portugal e em simultâneo nos países de língua espanhola

O novo livro de Allende

Duas editoras nacionais – a Porto Editora e o Círculo de Leitores – colocam hoje, dia 5 de novembro, no mercado, em tradução portuguesa, o novo livro de Isabel Allende, Mulheres da Minha Alma, que é publicado em simultâneo na língua original, em Espanha e na América Latina.Trata-se de um manifesto autobiográfico, uma viagem pela memória marcada pela reflexão do que é ser mulher e da luta constante contra o status quo imposto pelo machismo estrutural. Acompanhando-a desde a mais tenra idade – "Não exagero quando digo que sou feminista desde o jardim de infância", diz –, ao sentir a censura à sua mãe Panchita, até aos dias de hoje, este é um retrato da escritora peruana, enquanto feminista.Num registo confessional, a disciplinada autora de bestsellers de ficção histórica, como A Casa dos Espíritos ou o mais recente Longa Pétala de Mar, que anualmente, a 8 de janeiro, inicia um novo trabalho, partilha aqui vários episódios da sua vida, das alfinetadas ao patriarcado chileno que escrevia na sua coluna "Civilize o seu troglodita", aos "disparates épicos" que cometeu por paixão ou à publicação do seu primeiro romance. "Cada ano vivido e cada ruga contam a minha história", sublinha.Pelo meio, a autora não poupa palavras nas suas reflexões sobre o que significa ser mulher e o que é necessário para derrubar o patriarcado pétreo (e as suas atuais declinações): um feminismo fluido, poderoso e profundo "que se move como o oceano".Neste livro, Isabel Allende não esquece as "bruxas boas", mulheres incontornáveis da sua vida: a sua filha Paula, a agente literária Carmen Balcells, as escritoras companheiras de percurso (de Atwood a Virginia Woolf), as jovens artistas que trazem na pele a rebeldia das novas gerações, as mulheres anónimas que sofrem na pele a violência de género e, com dignidade e coragem, se levantam e avançam e todas as que lutam pela justiça e igualdade.No dia 18 de novembro, pelas 21h, a autora irá apresentar esta obra num evento online, disponível a partir das redes sociais da Porto Editora.Tradução: Carla Ribeiro208 págs.Porto Editora / Círculo de Leitores