Não perca na CMTV a grande final de 'O Último a Rir'

Gala da final do concurso de stand-up comedy da SÁBADO vai para o ar na madrugada deste sábado (às 2h30). Veja as atuações dos seis finalistas.

A grande final da segunda edição de O Último a Rir teve lugar a 22 de junho, no Capitólio, em Lisboa. Esta madrugada, na CMTV, vai poder assistir a todo o espetáculo que contou com as atuações dos seis finalistas e comentários dos três mentores.







Mariline Alves/Cofina Media

A partir das 2h30 acompanhe o espetáculo que coroou Sérgio Lopes como o segundo vencedor do concurso de stand-up comedy da. Os três primeiros lugares receberam prémios monetários no valor de €1000, €500 e €250.A votação esteve a cargo do júri composto pelo diretor da, Nuno Tiago Pinto, o humorista Nilton, Paulo Oliveira, da BANG Produções e Augusto Costa, da Licor Beirão. No espetáculo, apresentado por Luísa Barbosa e Hugo Van Der Ding, estiveram também presentes os três mentores do concurso: Marco Horácio, Miguel Sete Estacas e Sofia Bernardo, que escolheu Sérgio Lopes como um dos seus protegidos.Natural de Lisboa, Sérgio Lopes começou por escrever piadas nas redes sociais. Correu tão bem que há três anos resolveu arriscar e decidiu dar voz aos seus textos em palco. "Já não me sinto tão nervoso quando estou em palco. No caso do concurso, sabia que estava uma competição a decorrer, mas estava confiante quanto ao meu texto," revela à. "Vinha com esperança de ficar nos três primeiros. Ganhar claro que é ótimo, tinha muito apoio até da parte dos outros comediantes", acrescenta.