'Não vai ser fácil...': vem aí a grande final d'O Último a Rir

A final do concurso de humor da SÁBADO é dia 22 de junho no Capitólio, em Lisboa. Os mentores Marco Horácio, Miguel Sete Estacas e Sofia Bernardo fazem uma antevisão e descrevem os seus "protegidos".

A última fase do concurso de stand-up comedy da SÁBADO já tem data marcada e local definido: 22 de junho no Capitólio, em Lisboa. Em palco estarão seis aspirantes a humoristas, que vão atuar e tentar convencer público e júri de que são eles o futuro do humor em Portugal. Os bilhetes custam €9.