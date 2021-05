Morreu Manuel 'Palito', o homicida que esteve 34 dias em fuga

Homem de 66 anos estava a cumprir pena pelo homicídio de duas mulheres em 2014, em Valongo dos Azeites, São João da Pesqueira. Morreu devido a uma leucemia, no IPO do Porto.

Morreu Manuel "Palito". O homicida condenado por matar duas pessoas morreu no IPO do Porto, aos 66 anos, vítima de leucemia.





Manuel Baltazar esteve 34 dias em fuga, em 2014, após o duplo homicídio da sogra e de uma tia da ex-mulher, a 17 de abril desse ano, em São João da Pesqueira.O homicida acabou por ser detido a 21 de maio de 2014. Estava armado, mas entregou-se sem oferecer resistência. No seu encalço tinham estado dezenas de militares da GNR, auxiliados por viaturas e cães, que vasculharam aldeias, montes e vales a tentar encontrar Manuel "Palito".Manuel Baltazar foi condenado pela morte de duas mulheres, tendo disparado também sobre outras duas: Sónia Baltazar e Maria Angelina Baltazar, filha e ex-mulher do homicida, respetivamente. As vítimas foram a sogra e a uma tia da ex-mulher, Lina Silva e Elisa Barros.O homicida tinha já sido condenado a pena suspensa por violência doméstica e obrigado a usar uma pulseira eletrónica, de forma a impedir que se aproximasse da ex-mulher, Angelina