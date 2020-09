Mónica Calle retoma ciclo de solos no São Luiz, em Lisboa

Depois de ter apresentado A Boa Alma, em março deste ano, dando início ao ciclo de solos Este é o Meu Corpo, que não pôde continuar devido ao surgimento do novo coronavírus, Mónica Calle está de volta esta sexta feira ao Teatro São Luiz, em Lisboa, para apresentar os outros seis monólogos emblemáticos da sua carreira.Cada um destes solos corresponde a momentos decisivos do seu percurso de 28 anos no teatro, momentos de descoberta, de investigação, de rutura, de novos inícios – e agora, em 2020, todos juntos, criam um novo projeto artístico.De 10 a 13 de setembro, a atriz e encenadora apresenta na Sala Mário Viegas A Virgem Doida, espectáculo com que, em 1992, inaugurou a sua Casa Conveniente, com texto de Rimbaud, seguindo-se, de 15 a 19 de setembro, Lar Doce Lar, reunindo vários autores; de 24 a 26 de setembro, Rosa Crucificação, a partir de Henry Miller; de 29 de setembro a 2 outubro, Rua de Sentido Único, também de vários autores; a 6, 8 e 10 de outubro, Variações Sobre a Última Gravação de Krapp, com texto de Beckett; e de 15 a 17 outubro, Os Meus Sentimentos, de Dulce Maria Cardoso.Em novembro, quatro destes solos de Mónica Calle serão também apresentados no Porto, no Teatro Nacional de São João, no Teatro Carlos Alberto e no Mosteiro de São Bento da Vitória.