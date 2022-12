Dulce Martins: 'As crianças aprendem a mentir com os adultos. Sempre”

A história de Pinóquio é um bom exemplo de onde e como começa a mentira. Conclusão: é mesmo no seio da família. “Não é que o pai o ensine a mentir, mas Pinóquio mente para se safar e para o pai não ficar triste”, diz à SÁBADO a professora doutorada em Psicologia da Educação, Dulce Martins. “Acontece o mesmo com as nossas crianças”, acrescenta a investigadora cuja dissertação de mestrado foi sobre este tema. Concluiu que as crianças mentem pelos mesmos motivos que os adultos: quando querem obter algo ou alcançar um objetivo. O que varia é a intenção com que o fazem. Nesta entrevista, a professora que dá aulas de Psicologia da Aprendizagem no ISCTE Sintra revela ainda que as crianças mentem assim que aprendem a falar. E que isso é normal.