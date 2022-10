O arquiteto comunista que fugia do avião

Fez os primeiros esboços do hotel em Paris, ao fim de 24 horas de trabalho e depois de ter visto imagens tiradas por aviões de guerra americanos. A história do hotel português de Niemeyer.

Dois dias depois de a lua de mel do filho mais novo ter começado, António Barreto fez um telefonema que não dava margem para grandes hesitações: "Vem para a Madeira. Comprei um casino." Foi assim que José, um dos seus 10 herdeiros, e a mulher, Dina, voaram para uma ilha até aí desconhecida da família indiana que a partir de Moçambique se transformara no maior exportador de madeiras de Angola, com mais de 60% do mercado.