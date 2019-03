Milhares de hóspedes de hotéis filmados nos quartos sem saberem

Ao todo terão sido filmados mais de 1.600 hóspedes de hotéis na Coreia do Sul. Os vídeos eram vendidos. Dois homens foram detidos no âmbito das investigações a este esquema.

Foi desvendado, na Coreia do Sul, um esquema que levou a que fossem filmados mais de 1.600 hóspedes de hotéis. Essas imagens eram transmitidas em direto através de um sistema de live stream (transmissão em direto). As autoridades coreanas detiveram dois homens suspeitos de estarem por trás deste esquema de voyeurismo.



Os suspeitos, que não foram identificados, tinham câmaras ocultas escondidas em 42 quartos espalhados por 30 hotéis em dez cidades da Coreia do Sul e que estiveram em funcionamento entre novembro de 2018 e o início deste mês de março, de acordo com o jornal britânico The Guardian, citando meios de comunicação locais. Foram transmitidos mais de 800 filmes.





O perigoso fenómeno das câmaras pornográficas ocultas É um novo fenómeno que preocupa, cada vez mais, as mulheres sul-coreanas. Desde provadores em lojas de roupa a casas de banho em centros comerciais, câmaras ocultas são colocadas para filmar as mulheres nuas sem que elas o saibam.

Este caso surge numa altura em que existe uma epidemia de vídeos "molka" - vídeos de teor sexual filmados secretamente e que procuram captar imagens de mulheres em casas de banho, provadores de lojas de roupa ou até mesmo em casa. Já foi mesmo organizada uma manifestação nas ruas da capital sul-coreana, Seul, com as manifestantes a pedir penas mais pesadas para os condenados pela prática deste crime. Mas a solução encontrada foi ter uma maior patrulha de casas de banho públicas e os criminosos continuam a ser sujeitos apenas a uma pequena multa.Em 2017 foram denunciados 6.470 casos de filmagens ilegais. Em 2012 esse valor era de 1.353.As mini-câmeras tinham uma objetiva de 1 milímetro e foram encontradas escondidas em boxes de televisão, gavetas na parede ou no secador, de acordo com a força policial encarregue da investigação. Os suspeitos usariam servidores em países estrangeiros para fazer a divulgação dos vídeos.Os dois suspeitos detidos já tinham feito cerca de 7 mil wons (aproximadamente 5.500 euros) nos cinco meses em que mantiveram as operações, através de uma subscrição mensal assinada por 97 pessoas que tinham acesso a estas transmissões.Dois outros homens estão a ser investigados por suspeitas de estarem ligados a este esquema.Segundo as autoridades, os hotéis não tinham conhecimento de que os seus hóspedes estavam a ser filmados dentro das instalações.Este escândalo de voyeurismo surge apenas uma semana depois de uma celebridade daquele país ter admitido que se filmou durante relações sexuais com mulheres e que partilhou essas mesmas gravações sem o consentimento destas.