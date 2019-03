Instapoemas, a tendência literária que divide opiniões

Comecemos por explicar o conceito. Os instapoemas são um fenómeno da poesia que encontra, em redes sociais como o Instagram, a sua forma primordial de divulgação. Através do crescendo do número de seguidores e gostos aos posts publicados – que no Instagram são imagens tiradas a um verso ou a um poema, nunca muito extenso –, o consequente sucesso acaba por traduzir-se em convites para que o trabalho seja publicado em livro. E é aqui que a polémica estala. Há escritores ditos de referência a criticarem a qualidade dos poemas.

"Achava que teria de ser uma atriz ou uma estrela pop para ser convidada do programa." Foi assim que, em junho, a instapoeta de maior sucesso do mundo, a canadiana de ascendência indiana Rupi Kaur, começou por falar no programa de televisão norte-americano The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon. Ao que o apresentador respondeu: "A poesia é a nova pop! Absolutamente." Rupi Kaur, de 25 anos, tem 2,8 milhões de seguidores no Instagram. O livro decorrido desse êxito, Milk and Honey (2015; Leite e Mel, Lua de Papel, 2017), foi best-seller do The New York Times e conseguiu a proeza de vender mais de um milhão e meio de cópias. "when you are/ full/ and I am/ full/ we are two suns" ("quando estás/ cheio/ e eu estou/ cheia/ somos dois sóis") – este poema de 21 de julho de Rupi Kaur no Instagram tinha, à hora de fecho deste texto, 219.414 gostos.