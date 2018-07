É um novo fenómeno que preocupa, cada vez mais, as mulheres sul-coreanas. Desde provadores em lojas de roupa a casas de banho em centros comerciais, câmaras ocultas são colocadas para filmar as mulheres nuas sem que elas o saibam. A prática tem um nome, ‘molka’, e consiste em gravar mulheres na sua intimidade para depois partilhar as imagens na Internet como pornografia.

As autoridades do país não têm conseguido controlar o aumento destes casos, que apesar de existirem já há alguns anos só agora começaram a ser mais divulgados. Desde 2010, o número de crimes de câmaras ocultas aumentou de 1.100 para mais de 6.500.

"É como um vírus", disse uma sul-coreana ao jornal espanhol El Mundo. Ha Yana passou uma noite a festejar e a beber com amigos. Em vez de voltar para casa, decidiu ficar a dormir num motel perto do bar para descansar. Depois de adormecer, no quarto, sentiu que alguém lhe tocava nas pernas. Ao abrir os olhos viu um homem com um telemóvel, de lanterna ligada, a filmar os seus genitais. "Gritei, perguntei-lhe o que estava ali a fazer, e ele saiu a correr", explicou. "Vesti-me e fui à recepção denunciar que me tinham tentado violar, mas o dono do hotel não deu importância, queria esconder o incidente". E foi então que percebeu: "Assisti a muitos cursos de vítimas, mas foi como se me tivesse esquecido de tudo de repente. Obviamente, o tipo queria gravar-me e o dono estava metido naquilo. Senti-me vulnerável", disse ao jornal.

Quando denunciou o caso às autoridades, os agentes insinuaram que a responsabilidade era sua. "De certeza que fechaste a porta? Porque estavas num motel?", perguntaram à mulher, de 21 anos. No entanto, cederam à sua insistência de verificar as câmaras de vigilância. O homem foi detido três meses depois do incidente e confessou ter gravado a jovem para publicar o vídeo na Internet. "Não tive coragem de procurar o vídeo online", admitiu Ha Yana.

O fenómeno já levou, inclusive, a que a Administração sul-coreana anunciasse medidas coordenadas de cinco ministérios – Justiça; Trabalho; Solidariedade e Segurança Social; Administração Pública; e Interior – para acabar com o crime. O governo da Coreia do Sul vai investir cerca de quatro milhões de euros para revistar casas de banho públicas, duches, balneários de universidades, motéis, restaurantes, centros comerciais e outros edifícios públicos.

"A minha vida não é a tua pornografia"

O fenómeno das câmaras ocultas traduziu-se também em manifestações pelo país. No passado sábado, 7 de Julho, milhares de mulheres manifestaram-se em Seul contra este crime.



De acordo com os organizadores do protesto, as sul-coreanas vivem num medo constante de ser fotografadas ou gravadas sem o seu consentimento.