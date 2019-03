"É bastante comum estas espécies virem junto à costa, só que não é fácil a visualização, mas hoje, como não havia vento nem ondulação e estava calminho, foi mais fácil", apontou Samuel Amaral, membro do Gabinete de Ciência e Inovação do CIIMAR.



Segundo o investigador, o grupo avistado esta tarde poderá tratar-se de uma "família" de golfinhos "costeiros" que costuma navegar ao largo da costa portuguesa, entre a Figueira da Foz e a zona de Vigo, e que "tendem a gostar de nadar nas mesmas zonas".



"Normalmente, andam sempre de sul para norte e norte para sul. Podem até viver aqui perto, mas ainda não há estudos que sustentem isso aqui na zona", contou.



À Lusa, Samuel Amaral adiantou que os golfinhos estiveram cerca de "cinco minutos" nas águas da praia de Matosinhos e que logo depois "voltaram a sair", não tendo percebido se remaram a sul ou a norte.



Questionado qual seria os motivos que levaram o grupo a chegar-se tão próximo da costa, o investigador salientou que esta é uma espécie por si só "bastante curiosa" e que gosta de "explorar".



"Estes são animais extremamente sociais, comunicativos, exploradores e curiosos, podem ter sido várias as razões, desde comida, socializar, passear e até explorar a zona", acrescentou.

Os utentes da Praia de Matosinhos avistaram hoje, durante a tarde, um grupo "familiar" de 15 a 20 golfinhos "comuns" que durante minutos nadou a poucos metros da areia.Em declarações à Lusa, Samuel Amaral, colaborador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), no Porto, contou que viu "algo na água" e logo percebeu que era um grupo de 15 a 20 golfinhos que vinham do Forte de São Francisco Xavier do Queijo em direção à Praia de Matosinhos.