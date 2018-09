O chef britânico Marco Pierre White recusou a visita de inspectores do Guia Michelin até ao seu mais recente restaurante, em Singapura. O britânico terá escrito uma carta ao guia turístico que promove os mais famosos restaurantes do mundo, indicando que não precisava do seu reconhecimento.

"Eu não preciso da Michelin e eles não precisam de mim", referiu Marco Pierre, de 56 anos, em entrevista ao CNA Lifestyle. "Eles vendem pneus e eu vendo comida", acrescentou o chef que foi mentor do reconhecido chefe de cozinha Gordon Ramsay.