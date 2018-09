Enquanto fazia um directo, Mike Seidel simulou a força do vento – dando a entender que estaria a ser "puxado" para trás devido à sua intensidade.

Um repórter de um canal de meteorologia norte-americano tornou-se num fenómeno da Internet – mas não pelos melhores motivos. Mike Seidel, que estava a fazer a cobertura da tempestade Florence em Wilmington, na Carolina do Norte, tentou mostrar a força dos ventos mas exagerou bastante. Acabou traído por dois homens que passaram atrás de si.





So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) 14 de setembro de 2018

Enquanto fazia um directo, o repórter simulou a força do vento – dando a entender que estaria a ser "puxado" para trás devido à intensidade. No entanto, no momento em que o fazia, dois homens passaram atrás de si, caminhando sem nenhum problema.

O vídeo, partilhado pelas redes sociais, tornou-se viral. Inclusive, várias foram as montagens feitas a ridicularizar a situação.











Hilarious! And the Oscar goes to... :)



Weather Channel reporter acts like hurricane is about to blow him over while two dudes casually stroll by in the background.#HurricaneFlorence pic.twitter.com/gWZl43t1ys — Hamza Bayrak (@bayrakhamza_) 15 de setembro de 2018