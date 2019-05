Máquinas de francês em estado vegetativo há uma década vão ser desligadas

A própria família está dividida: pais e uma irmã querem manter Lambert vivo artificialmente, enquanto a sua mulher, cinco irmãos e um sobrinho concordam que as máquinas devem ser desligadas.



Para os advogados dos pais, "não há emergência médica para interromper a alimentação e a hidratação" artificial de Lambert, e "nada justifica tal violação descarada do direito internacional e das medidas provisórias exigidas pela Vincent Lambert, um enfermeiro de 42 anos, ficou tetraplégico em 2008 na sequência de um acidente rodoviário, tendo-se tornado um símbolo do debate sobre a eutanásia em França A própria família está dividida: pais e uma irmã querem manter Lambert vivo artificialmente, enquanto a sua mulher, cinco irmãos e um sobrinho concordam que as máquinas devem ser desligadas.Em 2011, os médicos que seguem o caso descartaram por completo qualquer possibilidade de melhorias no estado de Vincent Lambert e em 2014 o seu estado passou a ser classificado como vegetativo.O Governo francês, que já afirmou que vai responder à ONU, defende que o percurso legal do caso foi esgotado, depois de o Conselho de Estado - a mais alta autoridade administrativa - ter autorizado em abril a suspensão do tratamento, o que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos também já aprovou.Para os advogados dos pais, "não há emergência médica para interromper a alimentação e a hidratação" artificial de Lambert, e "nada justifica tal violação descarada do direito internacional e das medidas provisórias exigidas pela ONU ".

As máquinas que mantêm com vida o francês Vincent Lambert , tetraplégico em estado vegetativo há uma década, vão ser desligadas na semana que começa a 20 de maio, segundo decisão jurídica e médica.Segundo o advogado dos pais, o médico que segue o caso indicou que as máquinas que ligam Vincent Lambert à vida serão desligadas, apesar de parte da família se ter manifestado contra, enquanto outra parte defende que as máquinas sejam desligadas, tendo já sido desencadeada uma batalha jurídica.