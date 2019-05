Não parece, mas estes dois estão em guerra há quase cem anos

Antes de começar a falar de coisas sérias, um vídeo.Há quase cem anos que nas casas de banho públicas o papel (que chegou para concorrer com as toalhas em 1907) luta contra os secadores (1922). O mercado mundial gera cinco mil milhões de euros, com claro predomínio do papel, mas com os secadores a avançarem dois dígitos todos os anos. O campo de batalha joga-se em dois planos: ambiente (vantagem secadores) e saúde (vantagem papel, porque o ar que sai destes secadores é o ar que já está nas casas de banho: primeiro é sugado e depois soprado nas nossas mãos).Esta semana fique a conhecer esta curiosa guerra ao longo do tempo e alguns dados científicos que a alimentam.

