O que leva um pai a matar um filho?

Uma criança de três anos morreu carbonizada dentro de um carro. Perto do local, o corpo do pai morto com um tiro. As autoridades acreditam que o pai da criança a matou e depois suicidou-se. Os dois foram encontrados sem vida no domingo, no meio do mato de Santa Margarida da Serra, na zona de Grândola, por um grupo de caçadores. Segundo avançaram fontes policiais ao JN, existia uma relação conturbada entre o pai e a mãe da criança, devido à separação. Mas o que leva uma pessoa a cometer um ato tão atroz?

Carlos Poiares, psicólogo forense, refere que por vezes os divórcios podem parecer aparentemente resolvidos, mas as coisas não ficarem "sanadas". "Há uma síndrome de rejeição que os membros do casal podem manter, depois da separação. Essa rejeição pode virar-se contra o sujeito ou contra terceiros, no sentido de magoar a outra parte. É o que se tem visto nalguns casos, como o caso da mãe que se atirou ao rio com as duas filhas. O individuo comete o crime, termina em suicídio, mas agride o outro. Com aquela ideia de 'nunca me vais esquecer para o resto da vida, dei cabo do que mais gostavas.'"

O especialista refere ainda que isto deve-se a um défice de saúde mental e relacional – falta de empatia. "Quando são pessoas com problemas de saúde mental não percebem que o fim da relação, não quer dizer o fim da relação parental, por exemplo. E que a relação com os filhos está fora deste despique. O agressor não tem noção de empatia, dos direitos do outro. Isto acontece quando não há prevenção na saúde mental." O Vice-Reitor da Universidade Lusófona refere ainda que a violência contra a criança é uma forma muito "hábil" de atingir o outro. "Acreditam ter chegado ao fim da linha, acham que não têm alternativas e levam consigo a criança", diz à SÁBADO.