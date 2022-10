O fenómeno Milhazes

Vendeu dezenas de milhares de livros – é o campeão nacional de vendas de 2022. Bate recordes de audiências no programa com Nuno Rogeiro. Está em memes, gifs, T-shirts e até azulejos. Pedem-lhe selfies. Disse “c…..o” em direto e foi um sucesso. A vida louca do ex-correspondente em Moscovo foi tomada pela guerra. Até o neto já o mandou ir dormir para a SIC, onde o vê a toda a hora.