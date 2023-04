O regresso dos D’ZRT. “Vamos subir os quatro ao palco”

Naquele dia em 2004, não era suposto Paulo Vintém fazer o casting para a série juvenil Morangos com Açúcar. Foi o amigo Vítor Fonseca (ou Cifrão, como é conhecido pelos fãs) quem o convenceu porque a série "era a cara dele", relata. Na fila, estavam longe de imaginar o sucesso que aí vinha. "Nenhum de nós estava à espera de que as coisas tomassem as proporções que tomaram, nem as próprias pessoas que nos fizeram a audição. Entrámos para os Morangos já para formar a banda e ninguém estava à espera do sucesso que aquilo teve, nem nós, nem eles", conta Cifrão à SÁBADO durante um dos ensaios da banda que, 12 anos depois do último concerto, esgotou três Altice Arena e mais duas salas. Os concertos estão marcados de 29 de abril a 2 de maio.