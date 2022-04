Jovem com cancro em fase terminal casa-se em hospital de Madrid

Um médico espanhol partilhou a história de uma jovem de 31 anos, internada com um cancro em fase terminal num hospital de Madrid, que se casou. O relato do oncologista Víctor Albarrán Fernández tornou-se viral no Twitter e foi divulgado pela imprensa espanhola.





Boda en la planta de Oncología.

K, 31 años, ingresada en la fase final de una enfermedad cruel y caprichosa.

De esas personas con las que empatizas más de lo que deberías.

De ésas que te sonríen y no sabes si te lo mereces, ni de dónde sacan fuerzas.

( 1/7) pic.twitter.com/jAY7mJKFcl — Víctor Albarrán Fernández (@Vic_albarran) April 8, 2022

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O médico trabalha na ala de oncologia do hospital Ramón y Cajal de Madrid, Espanha, e contou: "K, 31 anos, internada na fase final de uma doença cruel e caprichosa. Dessas pessoas com quem simpatizas mais do que devias. Dessas com que sorriem e não sabes se o mereces, nem de onde tiram forças", lê-se no primeiro tweet."Dessas que dizem 'estou nas suas mãos' e te deixam uma dor no peito por não se poder fazer mais. Ou um nó na garganta, que sei eu... 'É casado, doutor? Se não, quero dar-lhe o ramo', dizia-me a noiva. 'Posso abraçá-lo, doutor?', dizia a sua mãe", relata Víctor Albarrán Fernández.O médico conta que os noivos estavam "lindos". "E eu, que lido bastante bem com quase tudo (quase sempre), tive um desses momentos em que te cai o mundo", recorda."Vivam muito e com muita força, desfrutem de cada momento insignificante. Digam o que têm que dizer. Perdoem e peçam perdão. Riam tudo o que possam. Não se aborreçam com parvoíces. Recordem-se de K. radiante e a sorrir com a sonda nasogástrica. E amem muito e muito forte, que isso fica connosco para sempre... por mais feias que fiquem as coisas", terminou o médico.